Москва, , 14:20 — REGNUM Останкинский суд Москвы отказал певице Земфире Рамазановой в иске к писателю Евгению Гришковцу. Об этом 8 декабря сообщает ТАСС.

Земфира

Суд отклонил иск исполнительницы с требованием о «защите чести, достоинства и деловой репутации и взыскании денежной компенсации морального вреда». Артистка требовала с писателя 1,5 млн рублей за высказывание Гришковца относительно её творчества на одной из телепередач.

ИА REGNUM напоминает, что Земфира потребовала опровержения высказываний Гришковца, назвавшего её «наркоманкой», а песни — «наркоманскими». После этого писатель заявил, что сожалеет и готов принести извинения.

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