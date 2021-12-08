Москва, , 13:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин не может дать Центральному банку сигнал или указание о повышении ключевой ставки. Об этом 8 декабря заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина Kremlin.ru

«Владимир Путин не может дать указание повысить ставку», — сказал Песков.

По его словам, такое решение принимает сам регулятор, это «целиком и полностью его прерогатива».

Он добавил, что приведение инфляции к целевому уровню может быть достигнуто разными методами, которые будут прорабатываться в том числе правительством.

Напомним, с 25 октября размер ключевой ставки составляет 7,5%. Годовая инфляция, по данным ЦБ, в октябре выросла до 8,13%. Целевой показатель составляет 4%.