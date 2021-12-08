Барнаул, 8 декабря, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Алтайские предприниматели вновь просят законодателей краевого парламента не поддерживать правительственные законопроекты о ведении QR-кодов. Как сообщает 8 декабря «ПолитСибРу», второе открытое письмо подписали 285 представителей малого и среднего бизнеса.

Полученный QR-код

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В воззвании содержится ссылка на многочисленные жалобы, поступающие в Алтайский союз предпринимателей от бизнесменов.

«Предприниматели несут гигантские убытки, многие находятся на грани закрытия, деятельность некоторых бизнес направлений полностью парализована, что однозначно даст отсроченный отрицательный эффект для всей экономики края и страны», — написал автор обращения и председатель союза Юрий Фриц.

Представители бизнеса считают, что законы о QR-кодах несут больше вреда, чем пользы, и ведут к социальной напряженности.

Как сообщало ИА REGNUM, систему QR-кодов в Алтайском крае начали вводить в конце октября 2021 г., а уже спустя две недели некоторые предприниматели, не получив никакой поддержки и ощутив существенное снижение посещаемости торговых центров, стали формально проверять подтверждение сертификации. Дошло до того, что в Барнауле торговые центры стали действовать в обход введённой в регионе системы QR-кодов.

Касательно правительственных законопроектов, депутаты Алтайского краевого законодательного собрания решили провести по им опросное голосование. Его результаты будут известны 9 декабря.

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