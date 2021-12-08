Москва, 8 декабря, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Более 12 млрд рублей правительство РФ направит на повышение зарплат бюджетников. Об этом 8 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Мы сегодня выделим свыше 12 млрд рублей на повышение заработной платы работников бюджетной сферы», — сказал Мишустин.

Он поручил главе Минтруда Антону Котякову проследить, чтобы средства дошли до каждого работника.