Париж, 8 декабря, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что ночные клубы смогут открыться «как можно скорее» после решения закрыть их на четыре недели, чтобы обуздать пятую волну пандемии, сообщает Le Figaro.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон

«Мы постараемся возобновить работу как можно скорее, я согласен с этим», — добавил президент, заверив, что заведения получат компенсацию.

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил, что ночные клубы будут закрыты на четыре недели, до начала января, потому что коронавирус распространяется среди молодых людей, даже вакцинированных, и что носить маску в этих заведениях чрезвычайно сложно.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Банка Франции, рост экономики страны достигнет 6,7% в 2021 году, что станет самым высоким показателем за более чем 50 лет.