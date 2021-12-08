Монтевидео, 8 декабря, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Президент Национального института по делам детей и подростков Уругвая Пабло Абдала с тревогой констатировал рост числа случаев сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом пишет Prensa Latina.

Alex Proimos Флаг Уругвая

По словам общественного деятеля, Национальный комитет по искоренению коммерческого и некоммерческого насилия над детьми этих возрастных групп (Conapees) в настоящее время работает над 494 случаями жертв среди детей, из которых 156 произошли в 2021 году.

Он отметил, что многие дела относятся к предыдущим годам, потому что «возмещение ущерба потерпевшим предполагает более длительные процессы».

Абдала подчеркнул, что подобные события должны заставить людей задуматься о том, что к этому вопросу следует подходить «с коллективным чувством и общей ответственностью».

«Очень хорошо, что население имеет доступ к этим цифрам, чтобы мы все могли считать, что перед нами абсолютно неоспоримая реальность», — отметил специалист.