Москва, 8 декабря, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Принятый Госдумой в третьем чтении закон касается верификации цифровых платформ и онлайн-учебников, которые используются в школах и учреждениях среднего профессионального образования (СПО), передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Закон обязывает использовать при обучении верифицированные онлайн-платформы, учебники и электронные образовательные ресурсы, входящие в соответствующий федеральный перечень.

Список таких ресурсов, а также порядок формирования перечня установит Минпросвещения РФ. Электронные образовательные ресурсы включаются в перечень по результатам экспертизы содержащихся в них учебно-методических материалов, которую также будет проводить Минпросвещения.

Также регулируется оборот персональных данных учеников, которые теперь будут храниться в государственной информационной системе.