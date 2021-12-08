Москва, 8 декабря, 2021, 13:54 — ИА Регнум. В Москве власти Германии скоро откроют бюро по «водородной дипломатии». Об этом сегодня, 8 декабря, на форуме Российско-германского перекрестного года «Экономика и устойчивое развитие 2020−2022» заявил посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр, передает ТАСС.

morbihan-energies.fr Водородная энергетика

По его словам, бюро по «водородной дипломатии», которое будет финансироваться МИД Германии, откроется потому, что Берлин хотел бы добиться прорыва в водородной энергетике.

«Открытие бюро будет способствовать развитию тесного сотрудничества с российскими партнерами в этой важной сфере», — сказал Фон Гайр.

Также он добавил, что в 2022 году Германия планирует более интенсивно развивать научный обмен с Россией в области исследования водорода как энергоносителя.

Как сообщало ИА REGNUM, у России есть уникальные возможности стать одним из лидеров водородной энергетики в мире.

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