Пенза, , 14:07 — REGNUM В Пензенской области 9 декабря ожидаются туман, мокрый снег и гололедица. В регионе объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности, сообщает ГУ МЧС России по Пензенской области со ссылкой на территориальный Гидрометцентр.

Туман

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В четверг, 9 декабря местами по Пензенской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. Ночью и днем пройдет небольшой мокрый снег, вероятна гололедица. Температура воздуха в течение суток составит —3…+2 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало, на юге Таймырского муниципального района Красноярского края 9 декабря ожидается очень сильный западный ветер. Порывы ветра достигнут 15−20 м/с, местами 22−27 м/с.

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