Санкт-Петербург, , 13:54 — REGNUM Морозы в Санкт-Петербурге отступят к началу следующей недели декабря. Во второй декаде месяца в городе на Неве ожидается оттепель, температура воздуха поднимется с — 20… до +3 градусов. Об этом 8 декабря сообщил начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зимний Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Еще три дня будут холодные дни, ожидаются довольно серьёзные морозы в районе −15…−20 градусов, потом более теплая погода», — пояснил синоптик.

По его словам, ожидать новых «снежных сюрпризов» больше не стоит. Грядущее воскресенье, 12 декабря, станет переходным днем, и вся вторая декада месяца будет идти под знаком «плюс». Температура воздуха будет колебаться в районе +1…+3 градуса. В какие-то ночи будет «минус», но чаще всего «близко к нулю и к положительной температуре».

В период оттепели над Петербургом будут проходить циклоны, которые принесут осадки. Они, по предварительному прогнозу, чаще всего будут в виде мокрого снега, местами в виде дождя.

«Потом, к третьей декаде, опять ожидается понижение температуры воздуха. Днем −1…−6 градусов, в отдельные период до оттепели до 0…+3 градусов», — заключил Колесов.

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