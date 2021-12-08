Черкесск, , 14:03 — REGNUM В Карачаево-Черкесии задержали мошенника, который подменял золотые украшения оловом при сдаче в ломбард. Искусный умелец наловчился увеличивать вес драгоценных изделий, подмешивая в них сплав из олова. Сам подозреваемый являлся уроженцем Карачаево-Черкесии, но зарегистрирован был в Москве, а на родину приезжал чтобы закупать золотые украшения для своих махинаций.

Ювелирное изделие brennstoffmarcom

«Мужчина сдавал в ломбарды золотые изделия, вес которых искусственно увеличен путём добавки в них недрагоценных металлов. <…> Злоумышленник периодически приезжал на родину и закупал в местных ювелирных магазинах и ломбардах золотые изделия — перстни и кольца-печатки с камнями. Он наловчился путём механической обработки добавлять в пустоты украшений расплавленное олово, искусственно увеличивая их вес», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Подделки мужчина сдавал в ломбарды на территории Карачаево-Черкесии, Краснодарского и Ставропольского краёв. Однако полицейским удалось его вычислить по видеокадрам с мест скупки золотых украшений. Его задержали и возбудили четыре уголовных дела по нескольким эпизодам мошенничества. При обыске у подозреваемого изъяты инструменты, с помощью которых он изготавливал подделки. Мужчина сознался в совершенных преступлениях. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.