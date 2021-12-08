Москва, , 13:50 — REGNUM На поддержку неполных малообеспеченных семей правительство РФ направит дополнительно около 14 млрд рублей, сообщил 8 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он напомнил, что в 2021 году была введена новая мера социальной поддержки, которую получают неполные малообеспеченные семьи, в которых воспитываются дети от восьми до 17 лет. В среднем сумма помощи составляет 5,5 тыс. рублей — 50% регионального прожиточного минимума на ребёнка.

«Сейчас такие выплаты назначены семьям, в которых в общей сложности растёт более 1,3 млн детишек, чтобы они вовремя получали положенные им средства, правительство направит ещё почти 14 млрд рублей в дополнение к тем 36 млрд, которые были предусмотрены ранее», — сказал Мишустин.