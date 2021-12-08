Москва, , 14:19 — REGNUM Исполнитель Григорий Лепс поделился с подписчиками в своём Instagram-аккаунте фотографией с коллегой Полиной Гагариной. Пользователи Сети выразили беспокойство состоянием здоровья музыканта 8 декабря.

Григорий Лепс Okras

https://www.instagram.com/p/CXMfCzbrncP/

Поклонники Лепса отметили, что он сильно похудел. Они посчитали внешний вид артиста «болезненным».

"Григорий, всё ли хорошо со здоровьем? Нельзя так худеть», — считает veramarasheva.

«Господи, какие тощие оба. Очень люблю творчество обоих исполнителей, но внешний вид не очень здоровый. Это сугубо моё мнение», — поделилась lubavina_mama.

«Григорий! Здоровье как? Неважнецки выглядите, по-моему», — спрашивает horosh44.

«Кощеи нынче в моде?!» — шутит elvirarzv.

Ранее Григорий Лепс появился на одном из концертов в Crocus City Hall со шрамами на затылке. Ряд СМИ сообщил о том, что артист сделал операцию по пересадке волос.

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