Москва, , 14:04 — REGNUM В пресс-центре REGNUM начался круглый стол на тему «80 лет Московской битве: исторический подвиг и современность». Тема Великой Отечественной войны как решающего фронта Второй мировой войны по-прежнему находится в центре внимания известных российских ученых и экспертов не только в связи с юбилеем трагических событий 1941 года, наполненных мужеством и героизмом защитников Отечества, но и по причине настойчивых попыток геополитических противников России переписать историю и пересмотреть историю войны и послевоенный миропорядок.

«80 лет Московской битве: исторический подвиг и современность» Иван Шилов © ИА REGNUM

Приглашаем присоединиться к просмотру.

В круглом столе примут участие: