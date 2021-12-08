Москва, 8 декабря, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Пропаганду вакцинации от коронавируса нужно обязательно продолжать, но делать это в рамках здравого смысла. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 8 декабря журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»

«Всё должно быть в рамках здравого смысла, но то, что нужно продолжать убеждать граждан вакцинироваться, это однозначно», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретаря президента попросили прокомментировать пародию на советский агитационный плакат, опубликованную в телеграм-канале Московского областного штаба по борьбе с коронавирусом. На плакате был оскорбительный призыв к вакцинации. Песков сказал, что не видел изображение и не знает, о чём идёт речь.

Как сообщало ИА REGNUM, телеграм-канал оперштаба разместил публикацию из другого канала с картинкой и надписью: «Чтоб в живых остаться, гнида, прививайся от ковида».

Читайте также: Подмосковный оперштаб обратился к непривитым забористым словом