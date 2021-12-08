8 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что у американской стороны есть основания полагать, что президент России Владимир Путин стремится воссоздать СССР «в качестве проекта своего наследия».

Мирослава Романенко, , 20:41 — REGNUM У американской стороны есть основания полагать, что президент России Владимир Путин стремится воссоздать СССР «в качестве проекта своего наследия». Об этом 7 декабря заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Красный айсберг для «Титаника США». Плакат США времен холодной войны

По мнению Нуланд, Кремль рассматривает Украину и бывшие республики СССР как зону своего влияния, поэтому США вправе говорить о единстве со своими партнёрами и союзниками по НАТО, чтобы не допустить описанного сценария.

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Заявление Виктории Нуланд обсудили в социальной сети Facebook на странице украинского политолога Юрия Дудкина, а также на страницах интернет-журнала «Новое Издание» и издания «ШарийNET» (также на странице издания в социальной сети «ВКонтакте»).

"США опасаются, что президент России Владимир Путин намерен войти в историю, воссоздав Советский Союз. Виктория Нуланд. С добрым утром, страна! А вы хотите новый союз славянских республик?» — поинтересовался Юрий Дудкин.

Виктория Нуланд U.S. Embassy Kyiv Ukraine

«Почему славянских?» — задался вопросом Сергей М.

«Для начала», — ответил ему Юрий Дудкин.

«В России больше 30 млн мусульман. Это официально… И полно других национальностей… Вступая на национальную дорожку, не оступиться бы…» — ответил Сергей М. Юрию Дудкину.

«Естественно. И так или иначе, но союз славянских государств будет. А всё своё словоблудие, как и все свои европейские ценности, пусть оставят себе. Нуланд показала, что совершенно не понимает ни России, ни Украины, и демонстрирует ставший обычным для Запада параноидальный образ мышления», — пишет Николай Л.

«Нуланд, а тебе какое дело, жили в Союзе столько лет — и было намного лучше, чем теперь», — отреагировала Нина Б.

«Нет! Пусть каждый живёт самостоятельно, но дружно с соседями», — считает Анна У.

«Да. Нам после всех провалов нужны союзные государства. Наши, славянские. Европы и коллективного Запада уже наелись», — отметила Лара Х.

«Не в таком формате, как СССР, но союз между славянскими республиками необходим. И необходим он в первую очередь не России, а именно тем небольшим странам, которые так или иначе страдают от «вэлыкых партнэрив» (великих партнеров — имеется в виду прежде всего США. — М. Р.)», — пишет Анна Ш.

«Неужели наконец-то допёрли», — иронизирует Ирина Д.

«Тезис заманчивый, однако восстанавливать экономику Украины — в смысле делиться (для вас бесплатно, но за мой счёт) — желания нет», — написал Руслан С.

«Прям опасаются нового социалистического государства или чего? Ведь в то время опасение вызывал именно строй, а не размер. Что теперь?» — задалась вопросом Ирина Р.

«О… чего их трясучка мучает. Значит, правильный Союз был! И будет…» — пишет Татьяна Х.

«Ну и? В чём преступление? В каком месте нужно испугаться?» — не понимает Jurij O.

«А чего ему ещё делать-то остаётся? Хотя идея интересная, конечно. Большая страна —большие возможности. То, что делалось в Союзе, сегодня кажется недостижимым. Но это делалось», — добавил Anton K.

Митинг в Усть-Илимске Иркутской области по случаю приезда строительной бригады на строительство Байкало-Амурской железной дороги. 1979 Petr Malinovskiy

«Таки надо собрать все русские земли воедино, и, надеюсь, Путин это сделает», — добавила Алла К.

«Ротация вбросов произошла, надо полагать: тема о вторжении РФ на Украину отменяется, качаем тему плана Путина о возрождении СССР! Он за время своего правления хоть одну бывшую республику присоединил? Хотя кого это волнует…» — отметил Александр С.

«Дай Бог, чтоб это случилось», — пишет Руслан А.

«Лучше развалить США, тогда и СССР проще воссоздать», — иронизирует Владимир Г.

«Ох, как они боятся возрождения СССР», — подытожил Сергей Р.

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