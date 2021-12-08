Вашингтон, , 13:44 — REGNUM Джереми Реннер признался, что во время производства фильмов и сериалов Marvel он никогда не знает, как в итоге будут выглядеть сцены, в которых он снимается. Видеоинтервью с актёром было опубликовано 7 декабря на YouTube-канале журнала GQ.

Соколиный глаз и Кейт Бишоп Цитата из м/с «Соколиный глаз» Реж. Берт & Берти, Риз Томас. 2021. США

«Это просто другое», — сказал Реннер, когда ему задали вопрос о том, насколько опыт съёмок в кинокомиксах отличается от опыта создания таких картин как «Ветреная река».

«Я знаю, как будет выглядеть «Ветреная река», когда она будет сделана. Я понятия не имею, как будет выглядеть фильм во вселенной Marvel», — сказал Реннер, добавив, что иногда он не имеет ни малейшего представления о том, в каком месте происходит действие той или иной сцены, или как будет выглядеть в кадре Халк.

Напомним, премьера сериала Marvel «Соколиный глаз» состоялась на сайте потокового сервиса Disney Plus 24 ноября 2021 года. Главные роли в этом шоу исполнили Джереми Реннер и Хейли Стейнфилд.

Читайте ранее в этом сюжете: «Соколиный глаз» показал худший старт среди всех сериалов от Marvel