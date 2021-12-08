Москва, 8 декабря, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Россия рассчитывает на преемственность прежнего курса Германии со стороны нового канцлера Олафа Шольца. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Олаф Косинский Олаф Шольц

«Безусловно, мы рассчитываем на преемственность [прежнего курса Германии]», — сказал Песков.

Он также выразил надежду на конструктивные отношения меду президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем.