Песков надеется на преемственность при новом канцлере Германии
Москва, 8 декабря, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Россия рассчитывает на преемственность прежнего курса Германии со стороны нового канцлера Олафа Шольца. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Олаф Косинский
Олаф Шольц
«Безусловно, мы рассчитываем на преемственность [прежнего курса Германии]», — сказал Песков.
Он также выразил надежду на конструктивные отношения меду президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем.