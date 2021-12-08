Москва, , 13:41 — REGNUM Главная причина газового кризиса в Европе — системные просчёты чиновников ЕС. Они сделали ставку на спотовый рынок, а не на традиционные трубопроводы с долгосрочными и предсказуемыми поставками. Об этом заявил посол России в Венгрии Евгений Станиславов, сообщается на сайте посольства РФ.

Хранилище газа Gerry Dincher

По его словам, в 2021 году из-за снижения выработки на ветряных электростанциях в силу погодных условий на европейском рынке сложился дефицит электроэнергии, поэтому цены на неё подскочили. Это стало триггером и для роста газовых котировок на спотовом рынке.

«Также многие страны Европа после холодной зимы 2020−2021 гг. не стали пополнять резервы газа перед началом нового отопительного сезона, понадеявшись на спотовые поставки газа. Таким образом, в условиях ажиотажного спроса они еще сильнее подстегнули цены вверх» —, пояснил Станиславов.

ИА REGNUM ранее сообщало, запуск и сертификация газопровода «Северный поток — 2» остаётся проблемным пунктом в Европе и предметом для разногласий со стороны США.

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