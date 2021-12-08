Новосибирск, , 13:43 — REGNUM В Новосибирской области с появлением снега и ранним наступлением сумерек увеличилось число ДТП с участием крупных диких животных. С начала 2021 года зафиксировано 48 случаев, 11 из них произошли на территории заказников регионального значения, сообщило новосибирское министерство природных ресурсов и экологии.

Знак Kavtoday.ru

«Дикие животные часто пересекают оживленную автомобильную трассу. Для предупреждения водителей об опасности на участках, по которым проходят маршруты миграции животных, устанавливаются дорожные знаки, предупреждающие водителей, что движение по проезжей части требует соблюдения повышенных мер безопасности и особого внимания», — прокомментировал заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Валерий Шрейдер.

В министерстве подчеркнули, что сбитая косуля или лось является причинением вреда охотничьим ресурсам, а скрытие с места происшествия влечёт лишение прав на срок от года до полутора лет, арест на срок до 15 суток и самостоятельное возмещение нанесенного ущерба государству.