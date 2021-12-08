Санкт-Петербург, , 14:17 — REGNUM В экспериментальной акции властей Санкт-Петербурга «дворник-шеринг» — когда любой горожанин может за денежное вознаграждение помочь убрать дворы от снега — приняли участие уже более 60 взрослых и 50 детей. Об этом 8 декабря сообщил начальник Технического управления Жилищного комитета Санкт-Петербурга Андрей Джалалов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Работа дворников Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам чиновника, акция стартовала в Калининском районе города. Там были заключены 13 договоров с жителями на уборку дворов, но фактически участвовали в ней шесть человек. Наибольшую активность проявили жители Красногвардейского района. Там согласились стать дворниками на время порядка 50 человек, в разные дни на улицы выходило от 40 до 50 человек.

«Работают они по восемь часов в сутки, оплата идет по 1 тыс. рублей за рабочий день», — заметил чиновник.

Добавим, что вместе со взрослыми убирают снег и школьники — ученики 10−11 классов. Пилотный проект с привлечением подростков к уборке улиц был запущен осенью во Фрунзенском районе. По договоренности с родителями и школами, будущие выпускники после занятий теперь выходят на улицу с лопатами и в течение двух часов убирают снег.

«Если поначалу было привлечено около 30 человек, теперь около 50-ти. Работают они около двух часов в день. С каждым из них оформлены договоры, им выпущены банковские карточки, на которые перечисляются по 500 рублей в день, или по 250 рублей в час», — добавил Джалалов.

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