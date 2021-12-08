Тбилиси, , 13:41 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, переведённый для лечения из тюрьмы в военный госпиталь в Гори, прекратил отказываться от медицинской помощи, так как его требования были удовлетворены. Об этом 8 декабря сообщил журналистам адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

Он рассказал, что 7 декабря экс-президенту в камере якобы отключили сигнал приёма телевизоре. После того, как Саакашвили в знак протеста отказался от медицинской помощи, телевизор заработал.

«Фактически мы увидели, что Пенитенциарная служба пошла на попятную только после того, как Михаил Саакашвили выступил с решительным протестом», — сказал Садзаглишвили.

Стоит отметить, что заявление Саакашвили о лишении его возможности смотреть телевизор опровергла Специальная пенитенциарная служба. Также 7 декабря после визита к политику в Гори член основанной Саакашвили партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Леван Хабеишвили сообщил журналистам, что экс-президент следит за ситуацией в стране по телевизору.

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