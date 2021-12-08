Москва, , 13:39 — REGNUM На сегодняшний день воссоздание СССР невозможно. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

Контурная карта СССР (сc) Morwen

«Вообще, госпожа Нуланд прекрасно разбирается в российской тематике и во всех нюансах постсоветского пространства, и я убежден, что госпожа Нуланд так же, как и мы, и так же, как и иные специалисты, прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно», — сказал Песков.

Ранее Нуланд заявила, что президент РФ Владимир Путин стремится воссоздать СССР в качестве своего наследия.