Сеул, 8 декабря, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Представители Южной Кореи и Дании подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области полярных исследований. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства морских дел и рыболовства Южной Кореи.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, церемония подписания документа состоялась 8 декабря в онлайн-формате. Подписи под документом поставили министр морских дел и рыболовства Южной Кореи Мун Сон Хёк и министр образования и науки Дании Йеспер Петерсен.

Известно, что данное соглашение предусматривает обмен информацией и специалистами, а также совместное использование объектов инфраструктуры, включая базы, ледокольные лодки и дроны.