Москва, , 13:34 — REGNUM Около 18 трлн рублей составили доходы федерального бюджета за девять месяцев 2021 года. Об этом 8 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Михаил Мишустин Kremlin.ru

По словам Мишустина, доходы федерального бюджета более чем на треть превысили показатель аналогичного периода 2020 года, составив почти 18 трлн рублей.

«Кассовое исполнение расходов за три квартала было близким к норме. И даже с учётом дополнительного финансирования отклонение не было существенным. В результате образовался профицит. Он превысил 1 трлн 600 млрд рублей», — сказал Мишустин.