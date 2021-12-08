8 декабря 2021 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 13:49 — REGNUM Церемония прощания с народной артисткой России Ниной Ургант, скончавшейся в Петербурге 3 декабря на 92 году жизни, и гражданская панихида прошли 8 декабря в Александринском театре, где актриса театра и кино служила с 1962 года.

Церемония прощания с актрисой театра и кино Ниной Ургант в Александринском театре Дарья Драй © ИА REGNUM

Проститься с Ниной Николаевной Ургант пришли ее родственники и коллеги, известные артисты и режиссеры, представители органов власти, общественные деятели, простые горожане.

Церемония прощания с актрисой театра и кино Ниной Ургант в Александринском театре Дарья Драй © ИА REGNUM

Церемония прощания с актрисой театра и кино Ниной Ургант в Александринском театре Дарья Драй © ИА REGNUM

Актер Михаил Боярский на церемонии прощания с актрисой театра и кино Ниной Ургант Дарья Драй © ИА REGNUM

Валерий Фокин на церемонии прощания с актрисой театра и кино Ниной Ургант Дарья Драй © ИА REGNUM Церемония прощания с актрисой театра и кино Ниной Ургант в Александринском театре Дарья Драй © ИА REGNUM

На церемонии прощания зачитали телеграммы со словами соболезнования от президента России Владимира Путина, председателя правительства РФ Михаила Мишустина, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Актер Михаил Боярский на церемонии прощания с актрисой театра и кино Ниной Ургант в Александринском театре Дарья Драй © ИА REGNUM

Актер Михаил Боярский на церемонии прощания с актрисой театра и кино Ниной Ургант Дарья Драй © ИА REGNUM

«Нина Николаевна стала абсолютным символом нашего города. Ленинградцы, пережившие блокаду, считали её своей. Нина Николаевна была душой нашего города. Она бесконечно любила наш город, свой театр, своего зрителя. Вечная ей память», — сказал на церемонии прощания губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Церемония прощания с актрисой театра и кино Ниной Ургант в Александринском театре Дарья Драй © ИА REGNUM

Церемония прощания с актрисой театра и кино Ниной Ургант в Александринском театре Дарья Драй © ИА REGNUM

Иван Краско Дарья Драй © ИА REGNUM

Открытая церемония возложения цветов продолжалась с 11:00 до 12:00, после чего гроб с телом Нины Ургант вынесли из театра для захоронения в сопровождении самых близких людей.