Нью-Дели, 8 декабря, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Успешные испытания авиационной версии сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos прошли в Индии. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

Индия

Отмечается, что авиационная версия ракеты успешно запущена с истребителя Су-30МКИ. Запуск произведён в 10:30 (08:00 мск) на испытательном полигоне Чандипур в штате Одиша.

В индийском военном ведомстве сообщили, что ракета прошла по заданной траектории, поразив учебные цели.

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