Тюмень, , 13:32 — REGNUM В Тюменской области количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 2998 человек. Об этом 8 декабря сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — все новости»

Сутками ранее число скончавшихся составляло 2972 — на 26 человек меньше.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Тюменской области на 8 декабря подтвердили 83 350 случаев заражения коронавирусом, вылечились 65 058 тюменцев.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюменской области за сутки коронавирус выявили у 305 человек