Махачкала, 8 декабря, 2021, 13:31 — ИА Регнум. В Дагестане завершен капитальный ремонт в государственном республиканском театре кукол. После длительной разлуки со зрителем артисты представили на открытии театра и театрального сезона премьеру спектакля «Маленький принц» по книге Антуана де Сент-Экзюпери.

Andrew Butko Кукольный театр

Напомним, здание театра кукол в Дагестане было закрыто на капитальный ремонт летом 2021 года. Во время ремонтных работ в октябре произошел пожар. Пострадала часть кровли театра, а также один из кабинетов и зал для репетиций. Тем не менее ремонт был завершен вовремя.

Была обновлена кровля здания, проведен косметический ремонт внутренних помещений, обновлены коммуникации, установлены новые кресла в зрительном зале на 220 посадочных мест.

На днях театр кукол открыл свой 81-й театральный сезон и открыл двери для маленьких зрителей.