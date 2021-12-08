Черкассы, Украина, , 13:31 — REGNUM Террористический акт в колледже в Черкасской области, который намеревались совершить два студента этого учебного заведения, предотвратила Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом 8 декабря сообщается на сайте СБУ.

Пистолет kerttu

«СБУ предотвратила совершение террористического акта в одном из колледжей в Черкасской области. В ходе следственно-оперативных действий разоблачены два студента, которые угрожали осуществить массовый расстрел одногруппников», — говорится в сообщении.

Также указывается, что указанные учащиеся размещали в соцсети «ВКонтакте» сообщения с прикрепленными к ним фотографиями и видеоматериалами, в которых они рассказывали о своих планах и призывали присоединяться к ним.

Кроме того, уточняется, что у студентов во время обыска были найдены два пистолета и изъяты компьютерная техника и средства связи, в которых содержатся доказательства готовящегося преступления. Добавляется, что СБУ возбудила уголовное дело по статье о теракте.

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