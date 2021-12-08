Тверь, , 13:31 — REGNUM Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям региона и паспорта юным гражданам 8 декабря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области. Церемония состоялась в преддверии Дня конституции РФ, отмечаемого 12 декабря.

Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды Пресс-служба правительства Тверской области

«По традиции мы чествуем жителей Верхневолжья, которые добились выдающихся успехов в служении стране и тверскому краю. Все, кто сегодня получает награды, — счастливые люди. Потому что вашей жизнью движет искренняя любовь к Родине, к тем, с кем вы работаете. Стремление трудиться ради развития России и блага народа является высшей целью каждого гражданина страны», — сказал Игорь Руденя.

Глава региона вручил государственные награды врачам Верхневолжья, который уже второй год работают в условиях запредельной нагрузки из-за пандемии. Так, ордена Пирогова удостоен заведующий службой анестезиологии-реанимации областной клинической больницы Максим Петрушин.

«В начале пандемии было очень сложно. Но есть понятие «надо», и все ребята пошли. Считаю, что награда — заслуга всей нашей команды: врачей, медсестер, санитаров. Мы увидели единение медицинского сообщества, и это дорогого стоит», — сказал Максим Петрушин.

Также медали Луки Крымского удостоена врач-нейрохирург детской областной клинической больницы Алла Соболева. Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующей пульмонологическим отделением для лечения пациентов с COVID-19 ОКБ Галине Труфановой и заведующему дистанционно-консультативным центром перинатального центра имени Е.М. Бакуниной Вадиму Янкову.

«Труд каждого из вас и всех медиков заслуживает самых теплых слов признательности», — подчеркнул губернатор.

Глава региона также вручил награды сотрудникам МЧС и МВД, которые летом этого года в самые сжатые сроки устранили последствия природной стихии в городе Андреаполе. Медаль МЧС России «За содружество во имя спасения» вручена начальнику межмуниципального отдела МВД России «Западнодвинский» Тверской области, полковнику полиции Виктору Смирнову.

Нагрудные знаки МЧС России «Участнику ликвидации последствий ЧС» вручены начальнику управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Тверской области, полковнику внутренней службы Александру Жукову, старшему инструктору — пожарному Государственной противопожарной службы Максиму Красавцеву и начальнику отряда поисковых и аварийно-спасательных работ Управления противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской области Юрию Струнину.

Игорь Руденя вручил почетные знаки «Слава Матери» и «Слава Отца» маме пятерых детей Елене Васильевой из Твери и Игорю Кутилину из Зубцовского района, который так же воспитывает пятерых детей.

«Младшему полтора года, а старшая дочь уже вышла замуж. Сегодня чувствуем особое отношение к многодетным родителям благодаря поддержке президента и нашего губернатора. Мы активно пользуемся региональными мерами. Приобрели новый автомобиль, детям выдают школьную форму. Очень ценим эту заботу», — рассказала Елена Васильева.

Губернатор наградил жителей региона, удостоенных отраслевых почетных званий в сферах здравоохранения, культуры и искусства, лесного хозяйства, науки и образования, промышленности, сельского хозяйства и связи, государственной и муниципальной службы, журналистики. Также Почетной грамоты губернатора Тверской области удостоен тренер спортивной школы олимпийского резерва по видам гребли имени олимпийской чемпионки А. Серединой Михаил Суровцев, воспитанники которого показывают достойные результаты на всероссийских и международных спортивных соревнованиях. Знаком «За доблестную службу в Тверской области» награжден заместитель председателя Тверской областной общественной организации ветеранов Николай Красовский.

Сегодня же Игорь Руденя вручил паспорта гражданина Российской Федерации школьникам из Зубцова, Кимр и Твери.

«Важно, что в такой ответственный момент у вас перед глазами есть пример людей, которые трудятся на благо государства, хранят наши ценности и по праву отмечены высокими наградами», — обратился к юным гражданам Игорь Руденя.