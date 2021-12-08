Москва, 8 декабря, 2021, 13:30 — ИА Регнум. В настоящее время приходится констатировать бессилие российской дипломатии заставить Японию признать итоги Второй мировой войны. Об этом 8 декабря заявил чрезвычайный и полномочный посланник II класса, политический обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в рамках работы круглого стола «Нужен ли России мирный договор с Японией ценой Курил? К 65-летию восстановления советско-японских дипломатических отношений», прошедшего в пресс-центре REGNUM.

ИА REGNUM Михаил Демурин

«Нонсенсом является упорное стремление Кремля заключить мирный договор с Японией спустя 76 лет после окончания Второй мировой войны. Это стремление помогает Токио продвигать свои территориальные претензии к нашей стране. Напомню, что с Германией мирного договора у нас нет. И никто не говорит о том, что он необходим, — сказал Демурин. — Если добрососедства между нашими странами не было никогда, то при Брежневе между СССР и Японией шло взаимовыгодное экономическое сотрудничество. Как раз тогда, когда тема принадлежности островов и мирного договора была полностью снята с повестки дня. Затем последовали известные уступки Японии со стороны Горбачева и Ельцина».

По его словам, слабой оставалась российская позиция на японском направлении и в последующие годы.

«В чем была задумка японцев? Цель заключалась в том, чтобы снабдить руководство России материальными аргументами, способными направить российское общественное мнение в сторону более позитивного восприятия японского интереса, — сказал Демурин. — А в чем этот интерес, понятно — в островах. Что же такое территориальные претензии Японии по своей сути? Это недопустимое возобновление агрессивной политики со стороны любого государства, которое в течение Второй мировой войны являлось врагом любого из государств, подписавших Устав ООН. Действия в отношении таких государств могут предприниматься без получения полномочий от Совета безопасности ООН. Если мы исходим из того, что между нашими странами надо заключать мирный договор, то чего стоит устав ООН? Ее членами могут быть только те страны, которые признали победу союзников и основателей ООН и находятся с ними в состоянии мира».

При этом Демурин уточнил, что приходится констатировать бессилие российской дипломатии заставить Токио признать итоги Второй мировой войны.

«Мы имеем ясное понимание того, что Япония и не собирается их признавать. И она продолжит признавать территориальные претензии. Нам было бы правильно перераспределить наши приоритеты и тоже поставить на первое место преодоление японского реваншизма, — сказал Демурин. — Важно сконцентрироваться на главной цели. И важнейшим шагом был бы отказ от экономического заигрывания с Токио. Путем привлечения на Сахалин и Курильские острова инвесторов из России и дружественных стран. Реваншистам в Японии надо напоминать, чем заканчиваются агрессивные планы в отношении нашей страны».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в настоящее время нет никаких правовых оснований для того, чтобы Россия и Япония заключили какой-то мирный договор.