Санкт-Петербург, , 13:39 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержаны владелец крупной российской парфюмерно-косметической сети «Рив Гош», предприниматель Август Мейер и его жена Инна по подозрению в хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей. Об этом 8 декабря сообщает издание «Коммерсант».

Допрос Paul Kehrer

Дело было возбуждено в продолжении судебного процесса с обанкротившимся интернет-ритейлером «Юлмарт», в котором Мейер был совладельцем. Миллиарды были взяты в долг на развитие бизнеса, однако вскоре компания оказалась банкротом. Как считают в «Сбербанке», в отношении них было совершенно мошенничество.

«Сейчас Мейер с супругой на допросе», — говорится в сообщении.

Напомним, весной текущего года прошли обыски в квартирах совладельца прекратившего работу «Юлмарта» Дмитрия Косыгина, а также бывших топ-менеджеров компании.

В феврале 2020 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал некогда крупного интернет-ретейлера «Юлмарт» банкротом спустя два года наблюдения. В июне 2018 году «Юлмарт» попал под процедуру наблюдения, также в отношении него было начато конкурсное производство, сроком на полгода. После чего ее прекращение в суде поддержали кредиторы «Юлмарта» — компания «Бигбокс» и Cбербанк, поскольку имеющегося у должника имущество достаточно для покрытия судебных расходов по делу о банкротстве, однако «возможность восстановления платежеспособности должника не установлена». Общая задолженность перед кредиторами, согласно отчету временного управляющего, у «Юлмарта» составляет 6,26 млрд рублей.

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