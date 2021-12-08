Чебоксары, 8 декабря, 2021, 13:27 — ИА Регнум. В Чувашии пересмотрели размер платы за проведение технического осмотра (ТО) транспортных средств. Он не менялся с 2014 года из-за отсутствия обращений операторов техосмотра. С учётом федеральных нововведений стоимость проведения ТО скорректирована, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Ралли

Согласно федеральным изменениям, с 1 марта 2021 года в полномочия регионов входит ежегодное установление предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств.

«Ранее установленные предельные размеры платы за проведение технического осмотра действуют в республике с 22 июля 2014 года и ввиду отсутствия обращений от операторов технического осмотра не пересматривались», — сообщила глава госслужбы по тарифам Чувашии Надежда Колебанова.

В ведомстве предлагают установить его в размере 557 рублей. По данным госслужбы, в Поволжье самый низкий размер платы за проведение ТО легкового автомобиля действует в Нижегородской и Ульяновской областях — 390 рублей, самый высокий — в Пермском крае, составляя 655 рублей.

Власти поясняют, что данное решение обусловлено введением дополнительных требований к станциям технического осмотра. Теперь ТО будет проводиться с использованием устройств фотовидеофиксации, а при техосмотре автобусов будут присутствовать сотрудники полиции.

«Вводится такой параметр, как количество машин, которые необходимо осмотреть за определённое время. Раньше можно было любое количество машин провести, сейчас число машин ограничено. И операторам нужно закупить новое оборудование, плюс программное обеспечение и в связи с этим у субъектов малого и среднего бизнеса возникают дополнительные издержки», — сказал глава минтранса Чувашии Владимир Осипов.

По его словам, с учётом данных изменений операторы станций техобслуживания подняли вопрос о повышении тарифов, «чтобы не обанкротиться». Аккредитацию они должны пройти до 1 марта 2022 года.

По данным МВД по Чувашии, на начало марта 2021 года в республике технический осмотр транспорта проводили 16 операторов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году в Чувашии предельный размер платы за прохождение техосмотра для легковых транспортных средств был установлен на уровне 430 рублей.