Москва, , 13:24 — REGNUM Экономика России уверенно растёт, сообщил 8 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Михаил Мишустин Duma.gov.ru

Он рассказал, что в повестке заседания правительства содержится вопрорс об исполнении федерального бюджета за девять месяцев 2021 года.

«Благодаря мерам поддержки наших граждан и бизнеса, которые были реализованы правительством по поручению президента, российская экономика вернулась к уверенному росту», — сказал Мишустин.

По его словам, укрепилась также финансовая дисциплина, что положительно отразилось на результатах в целом.