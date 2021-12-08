Новосибирск, 8 декабря, 2021, 13:23 — ИА Регнум. В Новосибирской области почти 100% школьников обеспечены горячим питанием и все школы оборудованы системами видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализацией и системами пожарного мониторинга. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщил заместитель губернатора региона Сергей Нелюбов.

Пресс-служба Министерства просвещения России Школьная столовая

Он уточнил, что в 2021 году на обеспечение горячего питания школьников направлено 3 млрд рублей из всех источников.

«Система мер безопасности в школах региона откликается на современные вызовы и направлена на предотвращение опасных ситуаций, — отметил Нелюбов. — Ежегодно из консолидированного бюджета Новосибирской области на антитеррористическую защищенность и охрану объектов образования направляется более 700 млн рублей. Все школы Новосибирской области оборудованы системами видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализацией и системами пожарного мониторинга. На обеспечение противопожарной безопасности направлено 43 млн рублей. Все школы города Новосибирска охраняются сотрудниками частных охранных предприятий. Для подвоза детей в школы задействовано 540 автобусов, осуществляется подвоз 13 тысяч школьников».

По официальным данным, 97,5% процентов школьников Новосибирской области получают горячее питание, а среди начальных классов охват горячим по этому показателю составляет 100%.