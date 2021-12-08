Хартум, , 13:29 — REGNUM Глава Суверенного совета Судана и командующий вооружёнными силами страны генерал-лейтенант Абдель-Фаттах аль-Бурхан заявил журналистам, что вооруженные силы страны готовы к соглашению с правительством. Как сообщает телеканал Al-Hadath, военные подготовили соглашение с правительством и премьер-министром Абдуллой Хамдуком, которое должно положить конец политическому кризису в стране.

Повстанцы. Судан Kalou Kaka

«Мы сказали премьер-министру: вперед, мы с вами и поддерживаем вас. Мы не позволим никаким физическим или юридическим лицам вмешиваться в безопасность Судана» — заявил Абдель-Фаттах аль-Бурхан.

Как сообщает телеканал Al-Hadath, заявление свидетельствует о том, что военные, ранее организовавшие в Судане государственный переворот, ведут закулисные переговоры с представителями правительства. Предполагается, что военные и политики сформируют временное правительство, которое будет управлять страной до парламентских выборов 2023 года.