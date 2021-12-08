Екатеринбург, , 13:20 — REGNUM В Свердловской области за сутки выявлен еще 671 носитель коронавируса. В Екатеринбурге зафиксировали 192 случаев заражения, сообщает 8 декабря оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — все новости»

Суточный показатель заражения коронавирусом снизился на три. Днем ранее он составлял 674.

С начала пандемии в Свердловской области, по данным штаба, заболели ковидом 184 774 свердловчанина. В регионе уже вылечились 160 634 человека, от COVID-19 скончались 8693 гражданина.