Саратов, , 13:39 — REGNUM В Саратове трое оперативных сотрудников одного из отделов полиции подозреваются в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Стражам порядка в качестве командировочных расходов выплатили 27,6 тыс. рублей каждому, но в служебную поездку они так и не убыли, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

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В период с 1 по 11 июня 2021 года трое оперативных сотрудников одного из отделов полиции в составе УМВД России по городу Саратову были направлены в служебную командировку в Самарскую область на служебном автотранспорте для проведения оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу. В действительности полицейские в служебную командировку не убывали. С целью получения, путем обмана, денежных средств, полагающихся им на командировочные расходы, сотрудники полиции, используя свое служебное положение, предоставили в бухгалтерию заведомо подложные документы (акты произведенных услуг и чеки). На основании не действительных документов каждому из них были выплачены командировочные расходы в размере 27,6 тыс. рублей. Полученными деньгами они распорядились по собственному усмотрению.

Подозреваемые задержаны. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов государства») и ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения»).

ИА REGNUM ранее сообщало, в городе Балаково Саратовской области двое сотрудников полиции обвиняются в получении взятки.

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