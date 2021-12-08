Санкт-Петербург, , 13:58 — REGNUM В Петербурге от снега полностью очищено 35% дворов, частично — 65%. Об этом 8 декабря сообщил начальник Технического управления Жилищного комитета Санкт-Петербурга Андрей Джалалов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дворник Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, в Петербурге более 15 тыс. дворов, которые подлежат уборке. Площадь зимней уборки составляет порядка 40 млн кв. метров. К уборке привлечено более 7 тыс. дворников.

«С 06:00 мск 30 ноября дворники приступили к расчистке подходов к парадным, контейнерным площадкам. Всего в период с 30 ноября по 8 декабря очищено полностью около 5 тыс. дворов — это почти 35% от общего числа, частично — более 10 тыс. дворов, это около 65%», — отметил чиновник.

Уборке дворов, по словам чиновника, мешают припаркованные автомобили. Горожане, несмотря на объявления о необходимости убрать машины, не спешат переставлять автомобили на время уборки, что усложняет процесс, и вместо техники привлекаются дворники. Кроме того, не все подрядные организации, с которыми управляющие компании заключили контракт на уборку дворов, справляются со своими обязанностями.

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