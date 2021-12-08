Джакарта, 8 декабря 2021, 13:17 — REGNUM По данным правительства Индонезии, 11 951 513 пожилых людей получили первую инъекцию вакцины от коронавируса, сообщает Kompas.
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Власти Индонезии поставили цель привить от коронавируса 21,5 млн пожилых людей в стране.
Полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 7 729 339 пожилых людей. Затем в общей сложности 1 945 242 медицинских работника прошли полную вакцинацию от коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии выпустило предупреждение о высоких волнах, начиная с 8 по 10 декабря 2021 года.
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