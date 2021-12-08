Нью-Йорк, США, 8 декабря, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Крис Нот признался, что поначалу его очень раздражало то, что сериал «Секс в большом городе» стал чрезвычайно популярным. Интервью с актёром было опубликовано 7 декабря в газете The Guardian.

Скриншот с YouTube Цитата из сериала «И просто так…»

«Изначально, когда шоу стало культурным явлением, меня это очень раздражало, потому что я не люблю, когда меня на улице называют по имени персонажа», — сказал Нот, добавив, что актёрам вообще не нравится, когда персонажи «прилипают» к ним.

«Но в конце концов я подумал: «Просто перестань сопротивляться этому, потому что это никуда не денется», — сказал актёр, сообщив, что в итоге он пришёл к выводу, что если может быть частью того, «что люди считают Нью-Йорком», то это «действительно замечательно».

Напомним, в сериале «И просто так…», который станет сюжетным продолжением «Секса в большом городе» Крис Нот вновь исполнит роль Мистера Бига — «мужчины мечты» Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер). Премьера нового шоу состоится 9 декабря 2021 года на сайте потокового сервиса HBO Max.