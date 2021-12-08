Красноярск, 8 декабря, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Лесные инспекторы и правоохранители в Красноярском крае усилили охрану хвойных деревьев в преддверии новогодних праздников. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, мобильные группы выходят в рейды ежедневно.

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На дорогах края дежурят инспекторы ГИБДД. Жителей предупредили, что за самостоятельную рубку ёлок грозит штраф в размере от 3 до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до семи лет.

Заместитель министра лесного хозяйства края Анвар Бикбов напомнил, что заготовку хвойных деревьев к Новому году могут вести только предприниматели по результатам открытого аукциона, лесничества, а также арендаторы лесных участков.

«Для этого министерство подбирает лесные участки для расчистки, где не нужно сохранять подрост и насаждения. Чаще всего — это квартальные просеки, минерализованные полосы, противопожарные разрывы», — отметил он, рекомендовав жителям покупать ёлки либо в лесничествах, либо на ёлочных базарах.

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