Новосибирск, , 13:15 — REGNUM Сотрудники новосибирского горзеленхоза обнаружили на территории Дзержинского района незаконный снегоотвал. На участок, который входит в границы леса, привезли чуть больше 1 тысячи кубометров грязного снега. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщили в мэрии города.

Снег Анна Кумицкая © ИА REGNUM

В городской администрации рассказали, что 19 ноября в ходе патрулирования городских лесов недалеко от Гусинобродского полигона твёрдых бытовых отходов было обнаружено складирование снега без разрешительных документов. Водители приезжающих грузовиков поясняли, что действуют по распоряжению юридического лица, которое якобы получило разрешение. При этом участок представляет собой лесную прогалину, который входит в состав городского лесничества и является лесным участком. Право распоряжения лесными участками закреплено за департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии города. Никаких разрешений, согласований и иных документов, предоставляющих право использования лесных участков, департамент не выдавал.

«Данные мероприятия — незаконные. Они нарушают статьи Лесного кодекса. Водители поясняли, что они действуют от имени юрлица, но на данный момент зафиксированы только физические лица. Заявление в полицию подано. Ведётся следствие. Объём привезённого снега — чуть более 1 000 кубометров. После нашего осмотра сюда ещё довозили снег. Мы выходили повторно, материалы также направили в полицию. По внешнему виду понятно, что снег привезен с улиц: он грязный, с примесями. Работу по определению, какой вред нанесен экологии, мы проведем. На некоторых деревьях есть задиры — повреждение дерева не до степени прекращения роста — за это предусмотрена ответственность, некоторые деревья при планировании территории и буртовании снежной массы были сломаны совсем. За это тоже предусмотрена ответственность», — прокомментировал начальник отдела лесных отношений мэрии Новосибирска Алексей Храмов.

Отмечается, что нанесённый ущерб составил более двух миллионов рублей. Он будет взыскан с нарушителей в установленном законом порядке.