София, , 13:13 — REGNUM По меньшей мере, пять человек получили ранения различной степени тяжести в результате лобового столкновения рейсового автобуса и многотонного грузовика на международном шоссе в районе города Силистра на Северо-Востоке Болгарии. Об этом 8 декабря сообщило Болгарское телевидение.

ДТП Pravovoyicentr.ru

Как утверждают представители местного управления МВД, инцидент произошел вечером 7 декабря в условиях плохой видимости. По некоторым данным, водитель фуры не справился с управлением и врезался в маршрутное транспортное средство, следовавшее из Силистры в Софию. Все пострадавшие, включая водителя автобуса, были доставлены в региональную больницу, угрозы их жизни нет. Осуществляется осмотр места ДТП, движение по шоссе ограничено.

Ранее представители болгарских общественных организаций неоднократно обращали внимание властей Болгарии на неудовлетворительное состояние дорожного покрытия на многих участках автотрасс страны.

Как передавало ИА REGNUM, 23 ноября на шоссе «Струма» в Перникской области Болгарии в результате возгорания туристического автобуса из Северной Македонии погибли 45 пассажиров, включая 13 детей, еще шестеро получили ранения.