Сеул, , 13:12 — REGNUM Представители ряда южнокорейских общественных организации, выступающие против плана правительства по вводу «вакцинных пропусков» для подростков, подали 8 декабря петицию в государственную комиссию по правам человека. Об этом сообщает KBS.

Южная Корея Kenny J Lee

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В петиции утверждается, что правительство нарушает право на получение образования.

Отметим, что на прошлой неделе власти предложили со следующего года требовать с учащихся в возрасте от 12 до 18 лет сертификаты о вакцинации при входе в многофункциональные учреждения, включая школы.

Общественники утверждают, что данная мера равносильна принуждению несовершеннолетних к вакцинации.

Представители общественных организаций попросили комиссию по правам человека «настоятельно рекомендовать» органам здравоохранения и образования пересмотреть план «вакцинных пропусков».