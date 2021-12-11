11 декабря 2021 | Время чтения 7 мин

Юлия Невская, , 11:37 — REGNUM При упоминании Арктики, сразу представляешь безмолвные белые просторы. Тишина, холод, снег и лед. В эту картину с трудом вписываются люди. Разве что те, которые приезжают в экспедиции и стоически преодолевают сложности ради какой-то важной исследовательской цели. Тем не менее наша Арктика обитаема. Люди построили города на территории вечной мерзлоты и не считают каждый день своей жизни подвигом, они просто живут.

Вид на Дудинку Юлия Невская © ИА REGNUM

Дудинка — самый северный международный порт России. Он находится в 300 км за Северным полярным кругом, на полуострове Таймыр. С конца ноября до середины января здесь полярная ночь, а с середины мая до конца июля — полярный день. Долгой зимой морозы достигают отметки — 50 градусов и ниже, а лето короткое и прохладное.

Прохожие на улицах Дудинки Юлия Невская © ИА REGNUM

На площади начали создание арт-объекта на этническую тематику Юлия Невская © ИА REGNUM

Улицы города Дудинка Юлия Невская © ИА REGNUM

Улицы Дудинки. Из-за вечной мерзлоты все трубы находятся над землей Юлия Невская © ИА REGNUM

Дудинка основана в 1667 году. История возникновения связана с острогом Мангазея, первым арктическим поселением царской России. По легенде, именно один из мангазейских стрельцов основал Дудинку на правом берегу Енисея. По воспоминаниям путешественников, ещё в середине 20-х годов 20-го века поселение состояло из 12 домов и деревянной церкви.

В Дудинке, как и в большинстве российских городов, есть памятник Владимиру Ленину. На заднем плане — Дом культуры Юлия Невская © ИА REGNUM

В 1930 году был образован Таймырский национальный округ, и Дудинку сделали административным центром всей огромной территории полуострова, где на тот момент проживало в основном коренное население, ведущее кочевой образ жизни. Основное развитие Дудинка получила только в середине и второй половине 20-го века, во время промышленного освоения крайнего севера Енисейской Сибири.

Вера Черкасова — руководитель Таймырского колледжа в Дудинке Юлия Невская © ИА REGNUM

Учебный класс в Таймырском колледже в Дудинке. Здесь осваиваются совершенно разные профессии. Преподаватель инженерного дела Юлия Невская © ИА REGNUM

Ветеринарный класс. Преподаватель — Наталья Апанасова. Студенты ветеринарной специальности Настя и Саша Юлия Невская © ИА REGNUM

Сейчас население составляет около 22 тысяч человек. Дудинка — полноценный город с инфраструктурой, культурными и образовательными объектами. На ее социально-экономическую жизнь на протяжении всего времени влияли три значимых фактора: порт, Норильск и коренные народы.

София учится в Таймырском колледже в Дудинке. В ее комнате в общежитии Юлия Невская © ИА REGNUM

История Дудинки неразрывно связана с Енисеем. Она — важный опорный пункт Северного морского пути, который объединяет речное и морское судоходство.

Порт Дудинка. Самый северный международный порт в России. Расположен за Полярным кругом. Порт принадлежит частной компании «Норильский никель». Погрузочные краны в порту Юлия Невская © ИА REGNUM

«Порт — основное предприятие города», — рассказывает Сергей Кугаевский, заместитель начальника порта.

Сергей Кугаевский — заместитель начальник порта в Дудинке. Сотрудник компании «Норильский никель». В своем кабинете на территории портового управления Юлия Невская © ИА REGNUM

«Когда-то давно здесь меняли пушнину на товары первой необходимости, которые суда завозили местному населению. Так и осталось по сей день: жизнь города зависит от грузооборота порта. Енисей — водная артерия, которая дает жизнь местному населению».

Норильск находится в 90 км к востоку от Дудинки. Поставки материалов для его строительства и строительства всех промышленных объектов района шли через этот порт. Сюда же по реке из Красноярска привозили заключенных ГУЛАГа, силами которых и строились все объекты.

Дудинский жираф. Арт-объект, который раньше был разгрузочным краном Юлия Невская © ИА REGNUM

«В Советском Союзе был Норильский комбинат, потом он акционировался и стал «Норильский никель», — говорит Сергей Кугаевский. «Порт получил развитие как звено цепочки поставок и отправки готовой продукции Норильского комбината, потому что все развитие Норильска шло через него. В то время не было воздушно-транспортных судов, способных перевозить большие грузы, да и пассажиров тоже в основном везли рекой».

Судно ледокольного типа на реке Енисей в порту Дудинка Юлия Невская © ИА REGNUM

Судоходство на Енисее круглогодичное, за исключением месяца с конца мая, когда идет ледоход. Сейчас для грузоперевозок в основном используются корабли ледоходного типа, которые могут самостоятельно проходить и в зимнее время. Порт Дудинка функционирует круглосуточно. Работы приостанавливаются, только когда температура опускается ниже — 45 градусов или ветер становится сильнее 20 м в секунду. При таких условиях продолжать работы по погрузке и разгрузке — риск для оборудования.

В 2020 году грузооборот порта составил больше 3 млн тонн. По данным на сайте «Норникеля», в 2020 году его флот перевез по Северному морскому пути более полутора миллионов тонн грузов, это примерно 5 процентов всего грузооборота пути. И с каждым годом показатели растут.

Александр — житель Дудинки. Он постоянно рыбачит на Енисее Юлия Невская © ИА REGNUM

Изначально на территории Таймыра проживало только коренное население, ведущее кочевой образ жизни. Со временем его часть осела в Дудинке и поселках на полуострове. При этом многие продолжают жить по традиционному укладу и занимаются оленеводством.

Маленький мамонтенок, найденный в вечной мерзлоте близ Дудинки. Он находится в Дудинском краеведческом музее Юлия Невская © ИА REGNUM

Национальная одежда и предметы быта коренных народов Таймыра Юлия Невская © ИА REGNUM Предметы искусства коренных народов Таймыра Юлия Невская © ИА REGNUM

Национальные костюмы коренного народа Таймыра — долган. Белла Чуприна — экскурсовод по местному музею Дудинки. По происхождению она из долганского народа Юлия Невская © ИА REGNUM

«Сейчас у нас сохранилось 5 арктических этносов: ненцы, долганы, нганасаны, энцы и эвенки. Общая численность коренных на Таймыре около 10 000 человек», — рассказывает Белла Чуприна, научный сотрудник краеведческого музея Дудинки. Сама она по происхождению долганка, из тех, кто стал вести оседлый образ жизни.

Зоя Болина возле жилища народа энцев в доме народного творчества «Чум» Юлия Невская © ИА REGNUM

Семьи, которые сохраняют традиционный уклад жизни, продолжают кочевать по тундре так же, как делали их предки много столетий подряд. С той лишь разницей, что теперь олени редко используются как тягловая сила, этот функционал взяли на себя снегоходы. А на каждом стойбище есть сотовая связь и другие полезные в быту гаджеты.

Жилище эвенков. Татьяна рассказывает сказки и легенды своего народа Юлия Невская © ИА REGNUM

Раньше кочевые народы на каждой стоянке раскладывали и потом собирали чумы, состоящие из шестов и шкур. Но сейчас они чаще живут в балках — вагончиках на полозьях, которые прикрепляются к снегоходам. Время нахождения на одном месте от нескольких дней до недели, все зависит от размера стада. Если стадо большое, то корм заканчивается быстро и нужно переходить на новое место.

Дом нганасанского народа. Старинная игра, в которой юные парни и девушки набрасывают череп зайца на палку. Если парень попадёт три раза, то будет охотником, если нет, то рыбаком. Если девушка попала, будет мастерицей и станет вышивать узоры, если нет, просто будет шить утайки и верхнюю одежду. Юлия Невская © ИА REGNUM

Семьи кочуют по тундре круглый год, периодически заезжая в населенные пункты, чтобы пополнить запасы еды и всего необходимого. Дети остаются с родителями до 7 лет, потом их отправляют в город или поселки, чтобы они учились в школах-интернатах. Некоторые семьи продолжают говорить на своих родных языках, поэтому дети приезжают, даже не зная русского. Им приходится учить все с нуля.

Виолетта Иванова рассказывает о традициях своего народа в ненецком чуме. Юлия Невская © ИА REGNUM

«Осенью начинается сбор детей. Специально для этого выделяют вертолеты, которые забирают их прямо из стойбищ», — говорит Виолетта Иванова, учитель школы-интерната в Дудинке. «Дети, которых только оторвали от родителей, плачут по полгода. Им тяжело в городе, они совсем к другой жизни привыкли. Родителям тоже жалко их отдавать, но где их в тундре учить. Тут мы приходим на помощь, говорим с ними на родном языке, успокаиваем. Так они понимают, что не совсем к чужим людям попали». На зимние и летние каникулы детей отправляют к родителям. За годы в школе они привыкают к городу, но большая часть все равно после 9-го класса хочет вернуться в тундру и заниматься оленеводством.

Жилище долган в центре народного творчества «Чум». Светлана окуривает жилище травами, чтобы очистить его от злых духов. Юлия Невская © ИА REGNUM

Светлана и Василий по рождению относятся к народу долган, но много лет ведут оседлый образ жизни в Дудинке Юлия Невская © ИА REGNUM Жилище народа нганасан, Алексей и Светлана Юлия Невская © ИА REGNUM

В Дудинке существует много инициатив по поддержанию культуры коренных народов. В городе создан живой музей традиционной культуры «Чум», где воссоздается быт всех пяти арктических этносов Таймыра. В различных городских творческих пространствах проводятся традиционные праздники, воссоздаются обычаи, проходит обучение ремеслам и искусствам.

Резчики по дереву из народа долган, двоюродные братья. Обоих зовут Николай Киргизов Юлия Невская © ИА REGNUM

Резьба по кости Юлия Невская © ИА REGNUM Фигуры, вырезанные из бивня мамонта Юлия Невская © ИА REGNUM

Причем в эти инициативы вовлечены не только представители коренных народов, но и русское население. Сохранение культурного наследия поддерживается на уровне региона, это создает реальный шанс, что глобализация не поглотит все их культурное разнообразие.

Дом народного творчества коренных малочисленных народов в Дудинке, названный «Чум». Традиционные жилища расположены прямо в центре города. Встреча гостей, ритуал «кормления огня» Юлия Невская © ИА REGNUM

Порт Дудинка — один из многих населенных пунктов на территориях, кажущихся непригодными для жизни. Как показывает практика, люди умеют отлично приспосабливаться к той земле, которая дана им историческими обстоятельствами. Кочевые народы веками выживают в тундре Крайнего Севера, и многие из них до сих пор не хотят менять ее на комфорт цивилизации. Заключенные ГУЛАГа и передовики комсомольской стройки смогли создать цивилизацию в этих местах, а их потомки живут здесь до сих пор. Получается, что Арктика не так уж недоступна и гораздо более открыта для человека, чем мы думаем.