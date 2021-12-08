Сысерть, Свердловская область, 8 декабря, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Уральских охотников осудили за угрозу убийством в отношении представителей власти. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Pixabay.com Охотничье ружье

Инцидент произошел в августе 2020 года. Двое свердловчан находились на охоте в Сысертском районе Свердловской области, когда к ним на служебном автомобиле подъехали представители власти. Они попросили охотников показать документы на ружье. Однако свердловчане проявили агрессию, мужчины направили ружья в сторону стражей порядка и угрожали им убийством. После этого охотники произвели выстрелы по служебному автомобилю. Никто из людей не пострадал.

Суд признал мужчин виновными в совершении преступлений. Одному из свердловчан инкриминировали угрозу убийством и применение насилия в отношении представителей власти. Другому вменяли только угрозу убийством. Один охотник получил наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, другой — два года лишения свободы условно.