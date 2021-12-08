Москва, 8 декабря, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Медицинскую систему в России следует выстроить таким образом, чтобы планировать и осуществлять закупки тех или иных лекарств можно было заблаговременно. Об этом 8 декабря заявил генеральный директор компании «ПРОМОМЕД» Максим Смагин на конференции «Лекарственное обеспечение — 360 градусов» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Конференция «Лекарственное обеспечение — 360 градусов»

Помимо возможности заранее заказывать лекарств, глава фармкомпании предложил создать систему, которая бы обеспечивала запасы препаратов.

«Если будет буфер в два-три месяцы, то дефицита не будет», — сказал Смагин.

Также он призвал большое внимание уделять планированию, отметив, что российские фармкомпании используют новшества в плане разработок лекарств.

«Мы, например, в системе разработок препаратов используем искусственный интеллект», — отметил Смагин.

Специалист призвал прогнозировать следующие волны коронавирса, чтобы заранее готовить нужно количество лекарств. Таким образом удастся избежать дефицита препаратов на рынке, отметил глава фармкомпании.