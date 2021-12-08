Москва, 8 декабря, 2021, 13:09 — ИА Регнум. В настоящее время нет никаких правовых оснований для того, чтобы Россия и Япония заключили какой-то мирный договор. Об этом 8 декабря заявил профессор, экс-заместитель министра рыбного хозяйства СССР, член Научно-экспертного совета Морской коллегии при правительстве РФ Вячеслав Зиланов в рамках работы круглого стола «Нужен ли России мирный договор с Японией ценой Курил? К 65-летию восстановления советско-японских дипломатических отношений», прошедшего в пресс-центре REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

«Конечно, нам мирный договор с Японией ценой Курил (даже маленькой скалы островов) не нужен. Но есть ли у РФ обязательства заключать мирный договор? Время упущено, время ушло. Сделан ряд шагов как я с японской, так и с российской стороны, и нет никаких юридических и правовых оснований продолжать переговоры о заключении какого-то мирного договора, — сказал Зиланов. — Российское руководство на встрече в Сингапуре с премьер-министром Японии договорилось о том, что мирный договор может разрабатываться на основе декларации 1956 года. Мое понимание такое — никаких предпосылок к ведению переговоров по мирному договору на основании декларации 1956 года не может быть».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее востоковед Анатолий Кошкин рассказал о том, как волюнтаристские действия советского лидера Никиты Хрущева навредили интересам СССР.